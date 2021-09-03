Глава налоговой рассказал детали законопроекта о налогообложении доходов сомнительного происхождения

Об этом и.о. председателя Государственной налоговой службы Евгений Олейников рассказал в интервью Бизнес.Цензор .



Так, по словам Олейникова, предлагается, чтобы проверке подлежали суммы больше 100 тыс. грн.



"Речь идет действительно о больших ощутимых расходах. Не там, где они осуществляются в режиме текущего потребления, а там, где покупаются дорогие вещи, объекты недвижимости и тому подобное. Где мы понимаем, что действительно является большой источник незадекларированного дохода. Косвенные методы будут об этом , а не о том, что завтра каждый должен отчитаться на сколько тысяч он превысил официальные доходы ", - пояснил Олейников, добавив, что нерационально будет использовать время государственных служащих на выявлении правонарушений на несколько тысяч гривен.



Отвечая на вопрос о механизме такого контроля расходов граждан, глава налоговой отметил, что сейчас есть положительный опыт, который используется в системе электронного декларирования для госслужащих.



"Мы просто сравниваем сумму доходов с расходами. Если они не совпадают, то желательно объяснить почему", - сказал он.



Кроме того, он отметил, что реестр деклараций физических лиц будет закрытым, пока такая информация раскрывается исключительно в судебном порядке. По словам Олейникова, это принципиальная позиция налоговой службы, поскольку прямая норма Налогового кодекса предусматривает право налогоплательщика на неразглашение без письменного согласия контролирующими органами и должностными лицами сведений, содержащих конфиденциальную информацию, государственную, коммерческую или банковскую тайну и ставшие известными при исполнении должностными лицами служебных обязанностей, кроме случаев, когда это прямо предусмотрено законом.

Напомним, ранее в Министерстве финансов пояснили , как взимать с украинцев налог с доходов сомнительного происхождения.

Законопроект о косвенные методы определения доходов Министерство финансов может представить до конца года.