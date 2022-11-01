Кабмин уволил Юрия Витренко с должности главы Нафтогаза
1 ноября Кабинет Министров Украины уволил Юрия Витренко с должности главы Нафтогаза
Об этом информирует в телеграме народный депутат Украины Алексей Гончаренко .
"Кабмин уволил Юрия Витренко. Новым главой Нафтогаза, скорее всего, станет Алексей Чернышов, министр регионального развития", - написал Гончаренко.
Пресс-служба Нафтогаза сообщает, что Юрий Витренко продолжит занимать должность главы национальной компании до 3 ноября включительно.
Ранее одному из украинских СМИ сообщили собеседники в парламенте и Нафтогазе о заявлении Витренко на отставку.
По данным издания, должность главы Нафтогаза займет нынешний министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.
По процедуре Витренко должен был уволить Наблюдательный совет Нафтогаза, однако в его отсутствие это может сделать Кабинет Министров, выполняющий функции НС.
"Чтобы правительство могло назначить Чернышова новым руководителем НАК, сначала с должности министра его должен уволить парламент. Поэтому не исключен вариант, что вместо Витренко на время назначат и.о., а уже впоследствии Чернышов станет полноценным главой компании", - сообщил источник.
- Витренко возглавляет Нафтогаз с 28 апреля 2021 года. В этой должности он сменил Андрея Коболева.
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