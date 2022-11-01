Об этом информирует в телеграме народный депутат Украины Алексей Гончаренко .

"Кабмин уволил Юрия Витренко. Новым главой Нафтогаза, скорее всего, станет Алексей Чернышов, министр регионального развития", - написал Гончаренко.

Пресс-служба Нафтогаза сообщает, что Юрий Витренко продолжит занимать должность главы национальной компании до 3 ноября включительно.

Ранее одному из украинских СМИ сообщили собеседники в парламенте и Нафтогазе о заявлении Витренко на отставку.

По данным издания, должность главы Нафтогаза займет нынешний министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

По процедуре Витренко должен был уволить Наблюдательный совет Нафтогаза, однако в его отсутствие это может сделать Кабинет Министров, выполняющий функции НС.

"Чтобы правительство могло назначить Чернышова новым руководителем НАК, сначала с должности министра его должен уволить парламент. Поэтому не исключен вариант, что вместо Витренко на время назначат и.о., а уже впоследствии Чернышов станет полноценным главой компании", - сообщил источник.

Витренко возглавляет Нафтогаз с 28 апреля 2021 года. В этой должности он сменил Андрея Коболева.

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