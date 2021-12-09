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Глава НАБУ Сытник: за должность руководителя САП идет большая борьба

9 декабря, 2021 четверг
15:47
Общество

Руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что за должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры происходит "большая борьба" и не исключил попыток некоторых представителей конкурсной комиссии затянуть процесс назначения

Об этом Сытник сообщил 9 декабря во время конференции "Семь лет антикоррупционной реформы".

"За эти семь лет САП показала себя во многих делах. Это и представители парламента, правительства, судьи, руководители крупных государственных предприятий. То есть люди, занимающие высокие должности, имеют серьезное влияние. Поэтому эта должность является ключевой, за нее идет большая борьба" , – сказал Сытник.

В ответ на уточняющий вопрос о том, есть ли давление непосредственно из Офиса президента, глава НАБУ сказал, что "странно выглядят действия некоторых представителей комиссии".

"Уже словно исчерпаны все законные методы оттягивания этого конкурса, но происходят такие непрозрачные, нелогичные действия", - сказал Сытник.

  • Напомним, в августе 2020 года глава САП Назар Холодницкий ушел в отставку.
  • После увольнения Холодницкого САП временно возглавляет Максим Грищук.
  • В октябре 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает скорого избрания нового прокурора САП.
  • 2 декабря послы стран Большой семерки призвали Украину назначить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Артем Сытник
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