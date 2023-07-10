Об этом он сказал в интервью изданиям Der General-Anzeiger Bonn и Die Rheinische Post, которое цитирует Deutsche Welle .

По мнению Хойсгена, Киеву нужно предоставить все необходимые военные средства для самообороны, "иначе Украина прекратит свое существование".

"Очень надеюсь, что планируемая поддержка истребителями F16 производства США будет предоставлена, чтобы Украина могла лучше защищаться от российской агрессии и в воздухе", - отметил глава Мюнхенской конференции.

"Германия, не имеющая истребителей F16, могла бы помочь с логистикой и обучением", - добавил он.

По его словам, членство Киева в НАТО – лучшая страховка "для огромных инвестиций, которые будут нужны для восстановления" страны. На саммите НАТО, который вскоре состоится в Вильнюсе, Украине необходимо предоставить реальные гарантии вступления. В то же время, принять ее в Альянс сейчас невозможно, поскольку это будет означать вмешательство НАТО в войну.

В январе Хойсген убежден, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине невозможны.

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