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Глава Мюнхенской конференции о визите Си Цзиньпиня к Путину: "Видно, кто повар, а кто официант"

21 мартa, 2023 вторник
13:25
Мир

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген заявил, что визит китайского лидера в Москву является лишь "ограниченным успехом" для Путина

Об этом сообщает ZDF .

По словам Гойсгена, несмотря на демонстрацию единства, Пекин "хочет видеть ослабленного Путина" в партнерах. Сама же Россия является "дисконтной заправкой для Китая".

"В этих отношениях Россия однозначно младший партнер. Очевидно, что Путин полностью зависит от Си и Си использует эту зависимость. Это отношения, где выигрывают оба, однако сразу видно, кто здесь повар, а кто официант," - заявил Кристоф Гойсген.

По словам чиновника, Путину было важно продемонстрировать россиянам, что РФ якобы не изолирована, особенно после выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом. Гойсген считает, что российский президент стал "прокаженным для международного сообщества".

Чиновник также отметил, что Си Цзиньпин действует осторожно в вопросе сотрудничества со страной-агрессором. Пекин не будет снабжать России оружием "в значительных" объемах, чтобы не попасть под действие западных санкций.

  • 20 марта в Москве состоялась неформальная встреча Си Цзиньпина с Владимиром Путиным. Она продолжалась 4,5 часа.
  • Си Цзиньпин во время встречи с Путиным заявил , что Китай и дальше будет играть конструктивную роль в урегулировании украинского вопроса. По словам российского же диктатора, РФ внимательно изучила "мирный план" КНР и открыта для переговоров".
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