Глава Мюнхенской конференции назвал "притянутыми за уши" требования РФ по "гарантиям безопасности"

Об этом Ишингер заявил в эфире телеканала ARD, сообщает DW .



Глава Мюнхенской конференции по безопасности считает ошибкой отсутствие представителей правительства России на этом открывшемся в пятницу форуме 18 февраля. По его словам, сотни лидеров, которые приедут на конференцию, будут очень сожалеть, что Россия не участвует в ней.



Основной темой встречи в Мюнхене станет вопрос, "что необходимо сделать, чтобы российская сторона наконец-то покинула этот угрожающий сценарий вдоль украинской границы и вернулась за стол дипломатических переговоров".



Политик назвал "притянутыми за уши" требования РФ предоставить ей "гарантии безопасности", поскольку НАТО, как напомнил Ишингер, за последние 18 лет не сделало ни шага к дальнейшему расширению на восток.



"С какой стати сейчас, через 18 лет, поднимать этот вопрос? Членство Украины в НАТО не обсуждается", - заявил он.



По мнению Ишингера, за российскими требованиями к Западу действительно скрывается более глубокое желание вернуться к ситуации, в которой Россия была бы окружена подчиненными странами, вынужденными отказаться "от своей полной независимости". Но "из этого, конечно, ничего не выйдет", предупредил глава Мюнхенской конференции по безопасности.



"Здесь, в Мюнхене, мы хотим снова собраться, чтобы сказать: каждое европейское государство должно иметь возможность самостоятельно определять свою судьбу. И при этом не угрожать другим", - сказал Ишингер и добавил, что "никто не угрожает России".



Президент РФ Владимир Путин отказался лично приезжать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля в отеле Bayerischer Hof в столице Баварии.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb