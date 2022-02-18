Глава Мюнхенской конференции назвал "притянутыми за уши" требования РФ по "гарантиям безопасности"
Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер назвал "притянутыми за уши" требования РФ по "гарантиям безопасности" и раскритиковал отсутствие российской делегации на этом форуме
Об этом Ишингер заявил в эфире телеканала ARD, сообщает DW .
Глава Мюнхенской конференции по безопасности считает ошибкой отсутствие представителей правительства России на этом открывшемся в пятницу форуме 18 февраля. По его словам, сотни лидеров, которые приедут на конференцию, будут очень сожалеть, что Россия не участвует в ней.
Основной темой встречи в Мюнхене станет вопрос, "что необходимо сделать, чтобы российская сторона наконец-то покинула этот угрожающий сценарий вдоль украинской границы и вернулась за стол дипломатических переговоров".
Политик назвал "притянутыми за уши" требования РФ предоставить ей "гарантии безопасности", поскольку НАТО, как напомнил Ишингер, за последние 18 лет не сделало ни шага к дальнейшему расширению на восток.
"С какой стати сейчас, через 18 лет, поднимать этот вопрос? Членство Украины в НАТО не обсуждается", - заявил он.
По мнению Ишингера, за российскими требованиями к Западу действительно скрывается более глубокое желание вернуться к ситуации, в которой Россия была бы окружена подчиненными странами, вынужденными отказаться "от своей полной независимости". Но "из этого, конечно, ничего не выйдет", предупредил глава Мюнхенской конференции по безопасности.
"Здесь, в Мюнхене, мы хотим снова собраться, чтобы сказать: каждое европейское государство должно иметь возможность самостоятельно определять свою судьбу. И при этом не угрожать другим", - сказал Ишингер и добавил, что "никто не угрожает России".
Президент РФ Владимир Путин отказался лично приезжать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля в отеле Bayerischer Hof в столице Баварии.
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