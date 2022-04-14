Глава МВФ рассказала о подготовке к масштабному восстановлению Украины
Международный валютный фонд (МВФ) готовится к проведению в Украине масштабных восстановительных работ
Международный валютный фонд (МВФ) готовится к проведению в Украине масштабных восстановительных работ
Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
"Вторжение России в Украину, разрушительное для украинской экономики, влечет за собой потрясение во всем мире", - подчеркнула директор.
Она назвала завершение этой войны первым среди приоритетов Фонда для защиты восстановления глобальной экономики вместе с противостоянием пандемии и борьбой с инфляцией и росту долга.
"Из мирового опыта мы знаем, что конфликт является врагом развития и процветания. Высокая цена войны покалечила и продолжает калечить так много стран. Поскольку мы надеемся на мир, мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине и всем пострадавшим странам", – сказала глава МВФ.
МВФ уже предоставил экстренное финансирование в размере $1,4 миллиарда, чтобы помочь Украине удовлетворить немедленные потребности в расходах.
"На прошлой неделе мы также запустили специальный счет, который дает безопасный путь для дальнейшего финансирования Украины. И вместе с международными партнерами готовимся к масштабным усилиям по восстановлению, которые потребуются", – добавила Георгиева.
По ее словам, МВФ также оказывает поддержку наиболее пострадавшим соседям Украины, таким как Молдова.
- Напомним, накануне Совет директоров Международного валютного фонда согласовал открытие специального счета для перевода средств стран-доноров на помощь Украине.
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