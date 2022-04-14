Глава МВФ рассказала о подготовке к масштабному восстановлению Украины

Международный валютный фонд (МВФ) готовится к проведению в Украине масштабных восстановительных работ

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Вторжение России в Украину, разрушительное для украинской экономики, влечет за собой потрясение во всем мире", - подчеркнула директор.

Она назвала завершение этой войны первым среди приоритетов Фонда для защиты восстановления глобальной экономики вместе с противостоянием пандемии и борьбой с инфляцией и росту долга.

"Из мирового опыта мы знаем, что конфликт является врагом развития и процветания. Высокая цена войны покалечила и продолжает калечить так много стран. Поскольку мы надеемся на мир, мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине и всем пострадавшим странам", – сказала глава МВФ.

МВФ уже предоставил экстренное финансирование в размере $1,4 миллиарда, чтобы помочь Украине удовлетворить немедленные потребности в расходах.

"На прошлой неделе мы также запустили специальный счет, который дает безопасный путь для дальнейшего финансирования Украины. И вместе с международными партнерами готовимся к масштабным усилиям по восстановлению, которые потребуются", – добавила Георгиева.

По ее словам, МВФ также оказывает поддержку наиболее пострадавшим соседям Украины, таким как Молдова.

Напомним, накануне Совет директоров Международного валютного фонда согласовал открытие специального счета для перевода средств стран-доноров на помощь Украине.

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