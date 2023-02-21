Глава МВФ Георгиева подтвердила, что Фонд продолжит поддерживать Украину в 2023 году

Об этом говорится в официальном заявлении главы МВФ по результатам визита в Киев, обнародованном во вторник 21 февраля.

"Во время встреч я подтвердила непреклонную преданность МВФ в дальнейшем поддерживать Украину", - отметила глава Фонда.

Кроме того, она также отметила, что МВФ интенсивно взаимодействует с украинскими властями в рамках Мониторинговой программы с участием Совета директоров.

Это, по ее словам, "обеспечивает прочную основу макроэкономической политики и способствует дальнейшей катализации донорской поддержки".

Также в этом контексте Георгиева отметила, что нынешняя программа подтвердила высокие результаты, что открывает путь для обсуждения следующих шагов по полноценному финансированию Украины со стороны МВФ.

"Международное сообщество продолжит играть жизненно важную роль в поддержке Украины, включая оказание помощи для удовлетворения больших финансовых потребностей в 2023 году, а также в дальнейшем", - отметила глава Фонда.