Глава МВД России потребовал признания "Л/ДНР" на территории "от Мариуполя до исторических границ"
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что выступает за признание "Л/ДНР" на территории "от Мариуполя до исторических границ" в тех пределах, которые "сложились до оккупации Украиной"
Об этом он сказал во время заседания Совбеза РФ, передает Еспресо.TV.
"Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность. Но я хотел привести поправку: признавать в тех административных границах, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации их Вооруженными силами Украины", - сказал министр.
Он добавил, что эта территория - это "от Мариуполя и заканчивая историческими границами".
- Напомним, 21 февраля главари "Л/ДНР" обратились к Путину с просьбой признать независимость "республик".
- Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что по состоянию на 21 февраля на границе с Россией находятся 65,5 тыс. беженцев из ОРДЛО.
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