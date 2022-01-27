Глава МВД предлагает назначить Юрия Лебедя и.о. командующего Нацгвардией Украины после увольнения Балана
Министр внутренних дел Денис Монастырский поддержал рапорт Николая Балана об отставке с должности командующего Национальной гвардией Украины и предложит на должность и.о. командующего Нацгвардией генерал-лейтенанта Юрия Лебедя
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан подал рапорт об освобождении от должности. Это поступок настоящего офицера. Рапорт Николая Балана я поддержу и пошлю президенту Украины для принятия решения. В то же время я внес представление президенту Украины о назначении исполняющим обязанности командующего НГУ заместителя командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя", - сообщил Монастырский.
Он уточнил, что все подразделения Национальной гвардии продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме.
"Также по моему приказу будет проведено изучение условий, в которых несут службу все призывники срочной службы в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе", - написал глава МВД.
- Напомним, что командующий Нацгвардией Украины Николай Балан подал в отставку из-за стрельбы в Днепре.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.8
Покупка 28.8Продажа 29.12
-
EUR
Покупка 32.17Продажа 32.69
- Актуальное
- Важное