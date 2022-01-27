Глава МВД предлагает назначить Юрия Лебедя и.о. командующего Нацгвардией Украины после увольнения Балана

Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан подал рапорт об освобождении от должности. Это поступок настоящего офицера. Рапорт Николая Балана я поддержу и пошлю президенту Украины для принятия решения. В то же время я внес представление президенту Украины о назначении исполняющим обязанности командующего НГУ заместителя командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя", - сообщил Монастырский.



Он уточнил, что все подразделения Национальной гвардии продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме.



"Также по моему приказу будет проведено изучение условий, в которых несут службу все призывники срочной службы в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе", - написал глава МВД.

Напомним, что командующий Нацгвардией Украины Николай Балан подал в отставку из-за стрельбы в Днепре.