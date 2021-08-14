Глава МВД Монастырский объяснил, как можно было избежать сегодняшней драки на Банковой

Об этом заявил министр внутренних дел Дени Монастырский, передает Еспресо.TV .



"Обращаю внимание, что каждый, кто прошел бы поверхностную проверку, был бы допущен на площадь перед Офисом президента. Об этом заблаговременно были предупреждены митингующие", - отметил у себя на странице глава МВД Украины.



Однако митингующие, по его утверждению, "отказались проходить такую проверку, и вместо того, чтобы выполнить законные требования полиции, начали прорывать кордоны правоохранителей, в результате чего 8 правоохранителей получили травмы и ожоги".

Напомним, по данным пресс-службы МВД, среди полицейских на Банковой есть пострадавшие от ожогов глаз.

В то же время организаторы устроенной Азовским движением акции обвиняют Нацполицию в неоправданном, по их мнению, применении слезоточивого газа.