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Глава МВД Монастырский объяснил, как можно было избежать сегодняшней драки на Банковой

14 августа, 2021 суббота
17:34
Новости

Если бы днем в субботу, 14 августа 2021 года, азовцы - участники акции на Банковой прошли поверхностную проверку на предмет отсутствия опасных для жизни и здоровья предметов (оружия, взрывных устройств, легковоспламеняющихся веществ и т.п.), недоразумений между ними и силами полиции удалось бы избежать

Об этом заявил министр внутренних дел Дени Монастырский, передает Еспресо.TV .

"Обращаю внимание, что каждый, кто прошел бы поверхностную проверку, был бы допущен на площадь перед Офисом президента. Об этом заблаговременно были предупреждены митингующие", - отметил у себя на странице глава МВД Украины.

Однако митингующие, по его утверждению, "отказались проходить такую проверку, и вместо того, чтобы выполнить законные требования полиции, начали прорывать кордоны правоохранителей, в результате чего 8 правоохранителей получили травмы и ожоги".

  • Напомним, по данным пресс-службы МВД, среди полицейских на Банковой есть пострадавшие от ожогов глаз.
  • В то же время организаторы устроенной Азовским движением акции обвиняют Нацполицию в неоправданном, по их мнению, применении слезоточивого газа.
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