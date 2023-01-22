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Глава МВД: Латвия не пустит в страну бегущих от мобилизации россиян

22 января, 2023 воскресенье
07:33
Мир Латвия

Глава МВД Латвии Марис Кучинскис заявил, что у его страны конкретный план на случай объявления новой волны мобилизации РФ, российских беглецов в Латвию не пустят

Об этом говорится в интервью главы Латвийского МВД изданию Delfi.

Марис Кучинскис заявил, что в случае объявления новой волны мобилизации в Российской Федерации у Латвии есть конкретный план действий: россиян-уклончан в страну не допустят.

Однако глава МВД отметил, что ситуация в Латвии затруднена на белорусской границе:

"На белорусской границе очень редко бывает утро, когда в графе отчета о попытках незаконного пересечения границы стоит ноль. Пожалуй, так будет до тех пор, пока у власти остается режим Лукашенко. Мало того, нельзя сказать, что к этому не привлечена и Россия. Сейчас мы видим, что люди, пытающиеся пересечь границу, прилетают в Минск из Москвы, а затем их везут дальше к границе".

  • Напомним, ранее с общим заявлением в поддержку Украины выступили министры обороны Эстонии, Великобритании, Польши, Латвии и Литвы, а также представители Дании, Чехии, Нидерландов и Словакии.
  • Экс-глава МИД Латвии Линас Линкявичюс также заявил , что промедление с предоставлением Украине вооружения, необходимого для освобождения от захватчиков, лишь поощряет агрессора к продолжению войны.

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Россия
Латвия
мобилизация
война с Россией
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