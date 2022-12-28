Глава МВД Косово заявил, что Сербия нагнетает ситуацию в регионе под влиянием РФ
Сербия под влиянием Российской Федерации стремится дестабилизировать ситуацию в регионе путем поддержки бунтов сербского меньшинства в косовских поселениях
Об этом заявил министр внутренних дел Косово Джелал Швечла, передает Reuters .
"Сербия под влиянием России повысила состояние военной готовности и отдает приказы на возведение новых баррикад, чтобы оправдать и защитить преступные группировки, терроризирующие граждан сербской этнической принадлежности, проживающих в Косово".
В свою очередь в Сербии отрицают, что пытаются дестабилизировать ситуацию, и говорят, что просто хотят защитить там свое меньшинство. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия "продолжит борьбу за мир и будет искать компромиссные решения".
- 10 декабря сообщалось, что Косово перенесло выборы в населенных сербами районах с 18 декабря на 23 апреля 2023 года из-за повышенного уровня опасности. А сотни сербов в Косово соорудили баррикады на дорогах Севера страны, так что они заблокировали движение транспорта на основных пунктах пропуска с Сербией. Для перекрытия движения использовались грузовики, машины скорой помощи и сельскохозяйственная техника. Это произошло на фоне роста напряженности, которая отмечалась взрывами, стрельбой и нападением на полицейский патруль 8 декабря.
- 16 декабря правительство Сербии направило миротворческому контингенту НАТО KFOR запрос с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.
- В этот же день Сербия пригласила у НАТО разрешение на введение своих войск в Косово.
- 17 декабря премьер-министр Косово Альбин Курти предупредил о попытках России повысить напряженность в отношениях между его страной и Сербией из-за того, что война в Украине для Москвы идет неудачно.
- Уже 26 декабря сербские военнослужащие были приведены в состояние повышенной боевой готовности. А 27 декабря сербы начали возводить новые баррикады на севере Косово, впервые перекрыв улицы в центре одного из главных городов – Митровицы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.68
-
EUR
Покупка 41.45Продажа 42.56
- Актуальное
- Важное