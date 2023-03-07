Глава МВД Клименко: Министерство внутренних дел держит под контролем любые случаи незаконного использования оружия

Об этом глава МВД Игорь Клименко сказал в интервью Укринформу .

"Конечно, что мы контролируем любые случаи незаконного использования оружия и боеприпасов на территории нашего государства - уже сейчас, пока идет война, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу и не начинать решать его с начала", - отметил он.

Кроме этого, также по его словам, у МВД есть соответствующие оперативные базы этого оружия, которое правоохранители изымают у совершающих преступления граждан.

В частности, Клименко заверил, что все это оружие у них под наблюдением.

"И потому мы говорим нашим иностранным партнерам, что им не нужно переживать из-за того, что мы потеряем контроль за этими преступлениями", - добавил министр.