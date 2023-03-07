Глава МВД Клименко: Министерство внутренних дел держит под контролем любые случаи незаконного использования оружия
Министерство внутренних дел контролирует любые случаи незаконного использования оружия в Украине
Об этом глава МВД Игорь Клименко сказал в интервью Укринформу .
"Конечно, что мы контролируем любые случаи незаконного использования оружия и боеприпасов на территории нашего государства - уже сейчас, пока идет война, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу и не начинать решать его с начала", - отметил он.
Кроме этого, также по его словам, у МВД есть соответствующие оперативные базы этого оружия, которое правоохранители изымают у совершающих преступления граждан.
В частности, Клименко заверил, что все это оружие у них под наблюдением.
"И потому мы говорим нашим иностранным партнерам, что им не нужно переживать из-за того, что мы потеряем контроль за этими преступлениями", - добавил министр.
- 7 марта Игорь Клименко сообщил, что из российского плена Украине удалось вернуть 585 сотрудников Министерства внутренних дел.
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