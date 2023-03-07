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Глава МВД Игорь Клименко: 585 наших сотрудников уже вернулись из плена

7 мартa, 2023 вторник
11:30
война с Россией Игорь Клименко

Из российского плена Украине удалось вернуть 585 сотрудников Министерства внутренних дел

Об этом в интервью Укринформу сказал глава МВД Игорь Клименко.

"585 наших сотрудников уже вернулись из плена", – отметил он.

Кроме этого, Клименко также добавил, что по возвращении из плена "сначала эти люди принимают душ, потом обедают или ужинают...и после этого мы их сразу же везем в наши медицинские учреждения, осматриваем, проводим все необходимые анализы. Мы их лечим, делаем операции тем, кому это необходимо".

Также по информации министра, их сотрудников после соответствующего лечения, когда разрешают медики, отправляют на реабилитацию, часть из этих лиц направляется по необходимости на лечение за границу.

"Хотя, например, в госпитале пограничной службы уже работают, в том числе и иностранные специалисты вместе с нашими специалистами и успешно ставят людей на ноги", - заверил министр.

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В частности, по его словам, большинство возвращающихся из плена потом становятся в строй, но все зависит от их реабилитации и лечения.

"Азовцы, полицейские – все в строю, все служат и выполняют свои функции. Кто-то даже вернулся в зону боевых действий, а кто-то уже в тыловой зоне обеспечивает порядок на территории нашего государства. Большинство из них хотят и возвращаются в строй, потому что желают служить ", – добавил глава МВД.

Кроме того, сообщается, что Клименко отметил, что после соответствующей реабилитации эти люди, как правило, хотят вернуться к нормальной жизни.

"И для них нормальная жизнь – это когда в коллективе, с собратьями, с которыми они проходили многолетнюю службу в том или ином подразделении", – сказал он.

  • 4 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что после 24 февраля Украине удалось вернуть 1762 украинца из российского плена.
Общество
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