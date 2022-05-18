Об этом сообщает Spiegel.

Отвечая на вопрос, сможет ли Шредер остаться в партии, несмотря на его тесные контакты с президентом России Владимиром Путиным, Фазер на мероприятии, организованном еженедельной газетой Die Zeit, заявила: "Надо его исключить".

Шредера уже давно критикуют за его связи с Россией. На фоне российской захватнической войны против Украины в СДПГ против него проводится внутреннее партийное расследование. Однако пока никаких требований от руководства партии по исключению не было.

Однако фракции коалиции в бюджетном комитете хотят подать заявку на сокращение суммы, выделяемой на содержание бывшего канцлера.

Шредер подвергся жесткой критике в Германии и за рубежом за отказ разорвать свои тесные связи с Москвой после вторжения Путина в Украину.

Уже после 24 февраля Шредер заявил , что не жалеет о своей позиции по отношению к РФ, несмотря на российскую агрессию в Украине. При этом он не видит своей вины в прежних пророссийских настроениях Берлина. Также он сказал , что Запад не может позволить себе изолировать РФ.

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