Глава МВД Германии призвала выгнать из правящей партии пророссийского экс-канцлера Шредера
Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фазер высказалась за исключение бывшего канцлера Герхарда Шредера из рядов правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ)
Об этом сообщает Spiegel.
Отвечая на вопрос, сможет ли Шредер остаться в партии, несмотря на его тесные контакты с президентом России Владимиром Путиным, Фазер на мероприятии, организованном еженедельной газетой Die Zeit, заявила: "Надо его исключить".
Шредера уже давно критикуют за его связи с Россией. На фоне российской захватнической войны против Украины в СДПГ против него проводится внутреннее партийное расследование. Однако пока никаких требований от руководства партии по исключению не было.
Однако фракции коалиции в бюджетном комитете хотят подать заявку на сокращение суммы, выделяемой на содержание бывшего канцлера.
- Шредер подвергся жесткой критике в Германии и за рубежом за отказ разорвать свои тесные связи с Москвой после вторжения Путина в Украину.
- Уже после 24 февраля Шредер заявил , что не жалеет о своей позиции по отношению к РФ, несмотря на российскую агрессию в Украине. При этом он не видит своей вины в прежних пророссийских настроениях Берлина. Также он сказал , что Запад не может позволить себе изолировать РФ.
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