Глава МУС не исключает новые ордера на арест Путина, в том числе за преступления вагнеровцев
Прокурор Международного уголовного суда может выдать новые ордера на арест президента России Владимира Путина за военные преступления группы ЧВК Вагнера
Об этом заявил глава МКС Петр Гофманский в комментарии Голоса Америки.
По словам Гофманского, новые ордера на арест зависят, в первую очередь, от действий прокурора Международного уголовного суда.
"Он может запросить ордер на арест у досудебных судей МУС, которые решат, есть ли основания для выдачи будущих ордеров на арест. Но безусловно прокурор четко заявил, что он активно занимается новыми расследованиями в Украине, равно как и в других странах и мы ожидаем, что будет больше действий по этому поводу", – говорит Гофманский.
Дело о депортации детей - не единственное дело, которое расследует МУС. И это может привести к новым ордерам на арест Путина и высшего руководства России.
По словам главы МУС, одной из причин новых ордеров на арест может быть дело о военных преступлениях ЧВК Вагнера. Статус этой группы с точки зрения закона в России еще остается неопределенным.
Одно из доказательств прямых связей российских властей с боевиками ЧВК Вагнера предоставил недавно сам Путин. Он признал, что Москва с мая 2022 по май 2023 полностью финансировала наемников, потратив на них около 1 миллиарда долларов из бюджета.
По мнению экспертов по международному праву, это заявление Путина улегчит работу международных судов по преследованию российского руководства за преступления, совершенные вагнеровцами.
- Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Решение МУС связано с военными преступлениями Путина и Львовой-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации украинского населения, в частности, детей.
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