Глава МУС не исключает новые ордера на арест Путина, в том числе за преступления вагнеровцев

Об этом заявил глава МКС Петр Гофманский в комментарии Голоса Америки.

По словам Гофманского, новые ордера на арест зависят, в первую очередь, от действий прокурора Международного уголовного суда.

"Он может запросить ордер на арест у досудебных судей МУС, которые решат, есть ли основания для выдачи будущих ордеров на арест. Но безусловно прокурор четко заявил, что он активно занимается новыми расследованиями в Украине, равно как и в других странах и мы ожидаем, что будет больше действий по этому поводу", – говорит Гофманский.

Дело о депортации детей - не единственное дело, которое расследует МУС. И это может привести к новым ордерам на арест Путина и высшего руководства России.

По словам главы МУС, одной из причин новых ордеров на арест может быть дело о военных преступлениях ЧВК Вагнера. Статус этой группы с точки зрения закона в России еще остается неопределенным.

Одно из доказательств прямых связей российских властей с боевиками ЧВК Вагнера предоставил недавно сам Путин. Он признал, что Москва с мая 2022 по май 2023 полностью финансировала наемников, потратив на них около 1 миллиарда долларов из бюджета.

По мнению экспертов по международному праву, это заявление Путина улегчит работу международных судов по преследованию российского руководства за преступления, совершенные вагнеровцами.