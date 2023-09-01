Глава МОН рассказал о специальной программе обучения украинских детей за границей
Для детей, временно находящихся за границей из-за войны, разработали специальную программу обучения для того, чтобы облегчить им связь с Украиной
Об этом министр образования и науки Оксен Лисовый рассказал в интервью "Общественному".
В этой программе все украиноведческие предметы, а именно украинский язык, литературу, историю Украины, построили в единый курс на 6-8 часов в неделю.
"Также запустили в работу возможность зачисления результатов обучения по всем дисциплинам в иностранной школе. Кроме, конечно, украиноведческих дисциплин", - рассказал Лисовый.
По его словам, количество детей, которые в этом году вернулись в Украину и будут учиться здесь, пока неизвестно.
"По данным конца прошлого учебного года за границей было около 500 тысяч детей школьного возраста. Сейчас будем иметь новое количество и до конца сентября сведем новые цифры, поскольку часть детей вернулась в Украину", – отметил министр.
"Не исключаю, что мы потеряем часть детей, которые, возможно, будут учиться исключительно в иностранных школах", – добавил он.
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