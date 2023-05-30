Об этом он сообщил в Facebook .

"Правительство уже утвердило механизм добровольного отказа от научной степени. Такой возможности раньше не существовало, теперь есть... На себе, собственно, первым и испытывал механизм отказа. Написал соответствующее заявление и со вчерашнего дня уже не является кандидатом наук", - написал Лисовый.

"Держаться за формальные для себя статусы не собираюсь. Гораздо важнее реальные дела и действия", - добавил он.

По его словам, постсоветская культура исказила представление о цели получения научной степени, поэтому нужно это исправить.

"Как военную форму имеют право носить только военные, так и обладать научными степенями, по моему мнению, должны только ученые", - подчеркнул Лисовый.

Он отметил, что следующим шагом в становлении новой культуры академической добродетели должен стать соответствующий закон, который еще дорабатывается.

"Наша задача – развивать, поддерживать и усиливать прогрессивную науку и занимающихся ею – ответственно и эффективно", - резюмировал Лисовый.

Ранее Лисового обвинили в плагиате в его кандидатской диссертации и он подал ее на проверку.

21 марта Верховная Рада назначила Оксена Лисового главой МОН вместо Сергея Шкарлета.

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