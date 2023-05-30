Глава МОН Лисовый отказался от ученой степени кандидата наук
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый отказался от ученой степени кандидата философских наук. Ранее он подавал диссертацию на проверку на плагиат
Об этом он сообщил в Facebook .
"Правительство уже утвердило механизм добровольного отказа от научной степени. Такой возможности раньше не существовало, теперь есть... На себе, собственно, первым и испытывал механизм отказа. Написал соответствующее заявление и со вчерашнего дня уже не является кандидатом наук", - написал Лисовый.
"Держаться за формальные для себя статусы не собираюсь. Гораздо важнее реальные дела и действия", - добавил он.
По его словам, постсоветская культура исказила представление о цели получения научной степени, поэтому нужно это исправить.
"Как военную форму имеют право носить только военные, так и обладать научными степенями, по моему мнению, должны только ученые", - подчеркнул Лисовый.
Он отметил, что следующим шагом в становлении новой культуры академической добродетели должен стать соответствующий закон, который еще дорабатывается.
"Наша задача – развивать, поддерживать и усиливать прогрессивную науку и занимающихся ею – ответственно и эффективно", - резюмировал Лисовый.
Ранее Лисового обвинили в плагиате в его кандидатской диссертации и он подал ее на проверку.
- 21 марта Верховная Рада назначила Оксена Лисового главой МОН вместо Сергея Шкарлета.
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