Об этом он сообщил 14 июня в Facebook .

По его словам, в результате вражеской атаки по Одессе получили повреждения два заведения высшего образования, а также Музей интересной науки.

"Частично помещение выгорело, все иссечено стеклом. Часть экспонатов утрачена, часть еще раньше вывезли в другие города при поддержке Малой академии наук Украины", - написал министр.

Он отметил, что это уже второй разрушенный оккупантами музей науки в Украине. Первый был расположен в Мариуполе. До полномасштабного вторжения РФ таких музеев было 5.

"Но мы обязательно все восстановим. В планах – построить целую сеть музеев науки по стране. Уже сделаны первые шаги, и вскоре будет музей науки, который "путешествует" по Украине. Подробнее об этом расскажем с партнерами впоследствии", - подчеркнул Лисовый.

Справка: Музей интересной науки в Одессе – это заведение, вмещающее более 100 экспонатов на более чем 1200 кв. м территории. Целью создания музея было привлечь внимание молодежи к изучению естественных наук, окружающего мира и явлений в нем. Помимо экспозиции в музее есть научная лаборатория, планетарий, магазин интересных подарков. Доступны также научные шоу-программы, авторские образовательные проекты и обучающие курсы.

Внутри отдельного помещения каждый час идет трансляция увлекательного фильма о создании Вселенной.