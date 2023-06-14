Глава МОН Лисовый объявил о намерении создать сеть музеев науки в Украине
Глава Минобразования Оксен Лисовый объявил о намерении создать сеть музеев науки в Украине. Для этого уже сделаны первые шаги
Об этом он сообщил 14 июня в Facebook .
По его словам, в результате вражеской атаки по Одессе получили повреждения два заведения высшего образования, а также Музей интересной науки.
"Частично помещение выгорело, все иссечено стеклом. Часть экспонатов утрачена, часть еще раньше вывезли в другие города при поддержке Малой академии наук Украины", - написал министр.
Он отметил, что это уже второй разрушенный оккупантами музей науки в Украине. Первый был расположен в Мариуполе. До полномасштабного вторжения РФ таких музеев было 5.
"Но мы обязательно все восстановим. В планах – построить целую сеть музеев науки по стране. Уже сделаны первые шаги, и вскоре будет музей науки, который "путешествует" по Украине. Подробнее об этом расскажем с партнерами впоследствии", - подчеркнул Лисовый.
Справка: Музей интересной науки в Одессе – это заведение, вмещающее более 100 экспонатов на более чем 1200 кв. м территории. Целью создания музея было привлечь внимание молодежи к изучению естественных наук, окружающего мира и явлений в нем. Помимо экспозиции в музее есть научная лаборатория, планетарий, магазин интересных подарков. Доступны также научные шоу-программы, авторские образовательные проекты и обучающие курсы.
Внутри отдельного помещения каждый час идет трансляция увлекательного фильма о создании Вселенной.
- В ночь на 14 июня россияне обстреляли ракетами Одессу , в результате чего погибли три человека и еще 13 получили ранения.
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