Об этом говорится на официальном сайте правительства Великобритании.

"Используя передовой мировой опыт британской армии, мы поможем Украине отстроить ее силы и увеличить масштаб сопротивления, тогда как она защищает собственный суверенитет и право выбирать собственное будущее", – сказал Воллес.

По его словам, новая программа учений - следующий этап поддержки Великобритании Вооруженных Сил Украины в их борьбе с российской агрессией.

Известно, что участие в программе с британской стороны принимают более тысячи военнослужащих. Учения проходят на полигонах министерства обороны Британии на северо-западе, юго-западе и юго-востоке страны.

Отмечается, что учения помогут военным без предварительного опыта боевых действий овладеть навыками ближнего боя.

Для этого британское правительство закупило автоматы АК, используемые Вооруженными силами Украины. Он также предоставит украинцам снаряжение и военное оборудование.

Всего в течение нескольких месяцев через программу учений в Великобритании должны пройти до 10 тысяч военнослужащих из Украины.

8 июля глава МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что после отставки премьера Бориса Джонсона поддержка Украины Великобританией не изменится.

Бен Уоллес заверил, что без Джонсона политика Британии в поддержку Украины не изменится .

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