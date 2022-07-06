Глава МО Литвы Анусаускас показал ударный "байрактар", который уже скоро будет в Украине

Об этом он сообщил в собственном твиттере.

"Последние часы Bayraktar Vanagas в Литве. Совсем скоро его доставят в Украину", – написал он.

Известно, что Vanagas, в переводе на литовский, означает "Ястреб".

2 июня Турция подарила Литве "Байрактар", на который литовцы собирали деньги, чтобы затем передать Украине. В общей сложности собрали более €5 миллионов. Теперь на эти деньги Литва планирует купить боеприпасы для Байрактара и передать Украине.

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