Глава Минцифры сообщил о проблемах со связью в 9 областях и пообещал, что "это временно"
В 9 областях Украины в большей или меньшей степени наблюдаются перебои со связью
Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram.
По словам чиновника, так произошло из-за российских ракетных обстрелов.
"В целом сейчас в 9 областях все еще трудности со связью. В Одесской области работает 38% сетей, в Николаевской области — 67%, на Хмельнитчине и Волыни — 69%, на Черниговщине — 77%, в Киевской области — 78%, на Закарпатье — 79%, во Львовской области — 81%, в Винницкой области — 82%", - написал Федоров.
"Но это временно. Энергетики, телеком-компании и команда Минцифры работают 24/7, чтобы максимально оперативно восстановить связь", - добавил он.
- В ДТЭК заявили, что из-за российских обстрелов отключения электроэнергии могут продолжаться по несколько дней.
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