Об этом заявил в интервью Укринформу министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

"Все полигоны точно нужно закрыть, рекультивировать и забыть о них как о страшном сне", – сказал он.

Министр признал, что это перспектива на много лет вперед, потому что сначала нужно создать соответствующую инфраструктуру для управления отходами.

"На август 2022 года мы уже просканировали всю территорию Украины, разместили на карте 207 мест, где могут быть созданы такие объекты. Это инвест-кейсы – любой инвестор может прийти и построить там соответствующее предприятие", – сказал Стрелец.

Один такой объект появится на территории Бориспольского общества, где уже выделили землю и нашли финансирование от международных финансовых институтов. Туда будут свозить отходы из окрестных населенных пунктов: Борисполя, Фастова, Броваров. Всего в Киевской области таких объектов должно быть девять.