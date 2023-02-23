Об этом пишет Sky News .

Уоллес подчеркнул, что битва в Украине - "не конфликт НАТО". В то же время, на вопрос, могут ли быть отправлены в Киев истребители НАТО, он ответил утвердительно.

"Я думаю, что уже идут разговоры о том, что восточноевропейская страна будет поставлять МиГ-29", - сказал глава минобороны Великобритании.