Глава минобороны Великобритании заявил, что Украина может получить самолеты НАТО
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что боевые самолеты, которые есть в наличии у стран-членов НАТО, могут быть переданы Украине
Об этом пишет Sky News .
Уоллес подчеркнул, что битва в Украине - "не конфликт НАТО". В то же время, на вопрос, могут ли быть отправлены в Киев истребители НАТО, он ответил утвердительно.
"Я думаю, что уже идут разговоры о том, что восточноевропейская страна будет поставлять МиГ-29", - сказал глава минобороны Великобритании.
- Ранее Уоллес говорил, что Украина может рассчитывать на поставки современных истребителей только после завершения войны с РФ.
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