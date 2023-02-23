Об этом Уоллес сказал в интервью LBC .

Так, на вопрос журналиста, будем ли мы через 12 месяцев снова сидеть и обсуждать войну, британский министр ответил: "Я думаю, что будем".

Уоллес подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин демонстрирует пренебрежение к жизни своих солдат и превратил армию в мясорубку.

"Я думаю, он не собирается останавливаться", - сказал глава минобороны Великобритании.

"Его (Путина, - ред.) трехдневное наступление превратилось в 365-дневное наступление, и оно до сих пор не захватило и не удержало ни одной из целей. Единственным объектом, который он захватил, был Херсон, который ему пришлось покинуть несколько месяцев назад" , – добавил Уоллес.

Также он напомнил, что Россия из-за своей агрессии в Украине полностью изолирована, сотрудничества с ней в определенной степени избегает даже Китай. Впрочем, по мнению Уоллеса, это не помешает РФ продолжать войну.