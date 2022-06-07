Глава Минобороны США проведет заседание контактной группы по вопросам обороны Украины 15 июня
Министр обороны США пригласил 15 июня министров обороны со всего мира на заседание контактной группы относительно Украины
Об этом говорится в анонсе на сайте Пентагона.
"Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III должен провести личное заседание Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия, 15 июня", - говорится в сообщении.
Остин пригласил на встречу министров обороны и начальников штабов по всему миру, чтобы обсудить ситуацию в Украине.
После заседания планируется пресс-конференция с главой Пентагона, а также главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.
- 1 июня США объявили о новом пакете военной помощи Украине.
- Следовательно, Украина вышла на первое место в мире по объемам поставки оружия из США. С 2014 по 2021 год США предоставили Киеву военную помощь на $2,7 млрд.
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