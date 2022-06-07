Глава Минобороны США проведет заседание контактной группы по вопросам обороны Украины 15 июня

Об этом говорится в анонсе на сайте Пентагона.

"Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III должен провести личное заседание Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия, 15 июня", - говорится в сообщении.

Остин пригласил на встречу министров обороны и начальников штабов по всему миру, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

После заседания планируется пресс-конференция с главой Пентагона, а также главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

1 июня США объявили о новом пакете военной помощи Украине.

Следовательно, Украина вышла на первое место в мире по объемам поставки оружия из США. С 2014 по 2021 год США предоставили Киеву военную помощь на $2,7 млрд.

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