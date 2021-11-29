Глава Минобороны Резников 3 декабря отчитается в Раде по обороноспособности Украины

Соответствующее решение нардепы приняли на заседании согласительного совета в понедельник, 29 ноября.



"В пятницу, 3 декабря, во время "часа вопросов к правительству" Верховная Рада заслушает министра обороны Алексея Резникова на тему: "Обороноспособность Украины в 2021 году. Безопасные итоги года и перспективы", – сообщает в Telegram прессслужба Верховной Рады.

Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.

Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о перебрасывании Россией войск и техники в границы Украины.

22 ноября Кремль обвинил Украину в наращивании военных сил.

Министр обороны Алексей Резников выразил сомнение в планах России перейти к полномасштабной агрессии и захватить новые территории Украины.

26 ноября Резников назвал сообщение об угрозе эскалации между РФ и Украиной "информационной войной, направленной на внутреннюю аудиторию России".