Глава Минобороны Резников 3 декабря отчитается в Раде по обороноспособности Украины
Министр обороны Алексей Резников выступит на часе вопросов к правительству в пятницу, 3 декабря, относительно обороноспособности Украины
Соответствующее решение нардепы приняли на заседании согласительного совета в понедельник, 29 ноября.
"В пятницу, 3 декабря, во время "часа вопросов к правительству" Верховная Рада заслушает министра обороны Алексея Резникова на тему: "Обороноспособность Украины в 2021 году. Безопасные итоги года и перспективы", – сообщает в Telegram прессслужба Верховной Рады.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о перебрасывании Россией войск и техники в границы Украины.
- 22 ноября Кремль обвинил Украину в наращивании военных сил.
- Министр обороны Алексей Резников выразил сомнение в планах России перейти к полномасштабной агрессии и захватить новые территории Украины.
- 26 ноября Резников назвал сообщение об угрозе эскалации между РФ и Украиной "информационной войной, направленной на внутреннюю аудиторию России".
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