Глава минобороны Нидерландов назвала поддержку Украины дешевым способом сдерживания РФ

Об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила на Варшавском форуме безопасности.

Оллонгрен спросили, могут ли США и их союзники продолжать поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", учитывая политическую борьбу в Вашингтоне.

"Мы не можем делать вид, что просто подождем и увидим, как пройдут американские выборы. Потому что в определенном смысле они имеют одинаковые интересы. Конечно, поддержка Украины – это очень дешевый способ убедиться, что Россия с этим режимом не представляет угрозы для Альянса НАТО. И жизненно важно продолжать эту поддержку", – сказала чиновница.

"Это очень в наших интересах поддержать Украину, потому что они ведут эту войну, а не мы", - подчеркнула она.

Министр обороны Нидерландов отметила, что недавно была в Вашингтоне, и политические события там вызывают у нее беспокойство, но европейцы должны поговорить со своими американскими коллегами и убедить их продолжать курс в поддержку Украины.