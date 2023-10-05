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Глава минобороны Нидерландов назвала поддержку Украины дешевым способом сдерживания РФ

5 октября, 2023 четверг
10:38
Мир

Поддержка Украины является дешевым способом убедиться, что Россия не является угрозой для стран НАТО, поэтому дальнейшее оказание помощи жизненно необходимо

Об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила на Варшавском форуме безопасности.

Оллонгрен спросили, могут ли США и их союзники продолжать поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", учитывая политическую борьбу в Вашингтоне.

"Мы не можем делать вид, что просто подождем и увидим, как пройдут американские выборы. Потому что в определенном смысле они имеют одинаковые интересы. Конечно, поддержка Украины – это очень дешевый способ убедиться, что Россия с этим режимом не представляет угрозы для Альянса НАТО. И жизненно важно продолжать эту поддержку", – сказала чиновница.

"Это очень в наших интересах поддержать Украину, потому что они ведут эту войну, а не мы", - подчеркнула она.

Министр обороны Нидерландов отметила, что недавно была в Вашингтоне, и политические события там вызывают у нее беспокойство, но европейцы должны поговорить со своими американскими коллегами и убедить их продолжать курс в поддержку Украины.

  • Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства до 17 ноября, одобренный ранее Сенатом и Палатой представителей конгресса Штатов. Перед подписанием Байден выступил с заявлением о том, что у соглашения нет нового финансирования для продолжения поддержки Украины.
  • Посол Украины в США Маркарова заявила , что это не угрожает поставкам оружия и оборудования.
Новости
Украина
Нидерланды
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НАТО
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