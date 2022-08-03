Глава минобороны Молдовы Носатый считает, что РФ не планирует наступление на страну
Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что согласно данным по разным каналам информации, Россия не планирует вторжение в Молдову
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на интервью Носатого для Agora.
"Русские силы ведут боевые действия на юго-востоке Украины, на расстоянии, которое обеспечивает нашу стабильность. Несмотря на то, что взрывы российских ракет иногда слышны в южном регионе страны, и это очень беспокоит, сейчас нет непосредственной опасности возможной агрессии или военных действий на территории Молдовы", – сказал глава минобороны.
Он отметил, что из определенных источников властям Молдовы известно, что в военные планы РФ не входит вторжение на территорию республики.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.53
Покупка 38.53Продажа 39.65
-
EUR
Покупка 38.83Продажа 40.23
- Актуальное
- Важное