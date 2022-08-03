Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на интервью Носатого для Agora.

"Русские силы ведут боевые действия на юго-востоке Украины, на расстоянии, которое обеспечивает нашу стабильность. Несмотря на то, что взрывы российских ракет иногда слышны в южном регионе страны, и это очень беспокоит, сейчас нет непосредственной опасности возможной агрессии или военных действий на территории Молдовы", – сказал глава минобороны.

Он отметил, что из определенных источников властям Молдовы известно, что в военные планы РФ не входит вторжение на территорию республики.

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