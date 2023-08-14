Глава минобороны Китая Ли Шанфу на этой неделе посетит РФ и Беларусь
Министр обороны Китая Ли Шанфу 14-19 августа совершит рабочий визит в Россию и Беларусь. Среди прочего предусмотрено посещение воинских частей
Об этом сообщает пресс-служба минобороны Китая.
Визит организован по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу и его белорусского коллеги Виктора Хренина.
В Москве Ли Шанфу выступит на XI Московской конференции безопасности и пообщается с военно-политическим руководством РФ.
В Белоруссии китайский министр встретится с военными и государственными деятелями, а также совершит визит в воинские части.
Следует отметить, что 14 августа министр обороны Беларуси Хренин находится с рабочим визитом в РФ.
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6 августа сообщалось, что Китай и РФ провели совместную военно-морскую операцию вблизи Аляски. Они применили 11 кораблей, приблизившихся к юго-западному побережью Аляски. На это ВМС США направили туда четыре эсминца и самолет P-8 Poseidon. Спикер посольства Китая Лю Пэнгю сказал, что такие действия "не направлены против какой-либо третьей стороны и не имеют ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией". Однако в США отметили, что будут отстаивать национальные интересы на Аляске.
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8 августа в Пентагоне отметили, что Китай и Россия ищут пути для военного взаимодействия.
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