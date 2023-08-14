Глава минобороны Китая Ли Шанфу на этой неделе посетит РФ и Беларусь

Об этом сообщает пресс-служба минобороны Китая.

Визит организован по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу и его белорусского коллеги Виктора Хренина.

В Москве Ли Шанфу выступит на XI Московской конференции безопасности и пообщается с военно-политическим руководством РФ.

В Белоруссии китайский министр встретится с военными и государственными деятелями, а также совершит визит в воинские части.

Следует отметить, что 14 августа министр обороны Беларуси Хренин находится с рабочим визитом в РФ.