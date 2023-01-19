Об этом министерша сообщила в Twitter.

"В Ирпене я увидела доказательства ужасных атак России на Украину. Дома превратились в руины. Сгоревшие автомобили, когда-то принадлежавшие семьям, теперь лежат изуродованными грудами. Мы видели дыры в земле, где когда-то стояли здания. Россия должна ответить - и ответит - за свои преступления", – написала она.

18 января стало известно, что Канада передаст Украине 200 бронетранспортеров Senator, изготовленных компанией Roshel. Стоимость вооружения составляет более 90 миллионов долларов.

Ранее Анита Ананд сообщала, что Канада закупит для Украины системы ПВО NASAMS.

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