Об этом сообщает Reuters.

По словам Писториуса, на встрече с Ли в рамках конференции безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре он "четко дал понять, что ожидает немедленного прекращения политики" вербовки экслетчиков Люфтваффе.

Кроме этого, немецкий министр также добавил, что его Китай не отрицал практику найма бывших немецких военных летчиков, но уменьшил ее значение.

Также Писториус добавил, что указал главе Минобороны КНР на важность поддержания порядка в Индо-Тихоокеанском регионе, основанного на правилах, и подчеркнул важность свободы судоходства в регионе для сохранения морских проходов и торговых путей открытыми.

Стоит отметить, что накануне немецкий портал Spiegel опубликовал расследование , согласно которому бывшие лётчики истребителей Люфтваффе годами тренировали китайских военных пилотов.

Известно также, что спецслужбы Германии считают очень вероятным, что летчики передавали экспертные военные знания, как секретную оперативную тактику немецких вооруженных сил и НАТО – и, возможно, даже отрабатывали сценарии нападения, которые Китай может считать полезными для наступления на Тайвань.

После этого Министерство обороны Германии пообещало проверить сведения, озвученные в СМИ.