Глава минобороны Германии Ламбрехт подала в отставку

Об этом она сообщила в Facebook 16 января.

"Многомесячное пристальное внимание СМИ к моей личности делает практически невозможными деловое информирование и дискуссии о военнослужащих, бундесвере и установлении приоритетов в сфере политики безопасности во имя интересов граждан Германии", - написала чиновница.

"Ценная работа военнослужащих и многих мотивированных людей в общественных кругах должна оставаться на переднем плане. приняла решение покинуть свой пост. Я хочу поблагодарить всех тех, кто ежедневно работает, чтобы мы были в безопасности, и пожелать им всего лучшего в будущем", - добавила Ламбрехт.

О намерении Ламбрехта уйти с должности министра обороны ФРГ немецкие СМИ сообщали еще вечером 13 января. Коллеги обвиняли ее в некомпетентности, медлительности по делу переоснащения бундесвера, слишком слабой поддержке Украины и неудачных выступлениях на публике.

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