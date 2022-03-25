Глава Минобороны Чехии не поедет в Будапешт на встречу министров V4 из-за отказа Венгрии помогать Украине
Министр обороны Чехии Яна Чернохова отказалась ехать в Будапешт на министерскую встречу стран "Вышеградской четверки" из-за позиции Венгрии в отношении Украины
Об этом Яна Чернохова написала в Twitter, передает Еспресо. TV.
"Я лично не поеду в Венгрию на встречу министров обороны V4 (ср.-чт.). На следующей неделе у них выборы, и мне не к лицу участвовать в кампании там. Я всегда поддерживала V4 и мне очень жаль, что для венгерских политиков дешевая российская нефть важнее украинской крови. Слава Украине!" - написала Чернохова.
- Напомним , "Нужно держаться подальше от этой войны": Сийярто отверг критику Зеленского насчет блокирования санкций против РФ и транзита оружия для Украины.
- "Надеемся, что Венгрия пересмотрит позицию ради общего мира": МИД Украины отреагировал на заявление Сийярто по поводу транзита оружия и санкций против РФ в сфере энергетики.
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