Глава Минобороны Чехии не поедет в Будапешт на встречу министров V4 из-за отказа Венгрии помогать Украине

Об этом Яна Чернохова написала в Twitter, передает Еспресо. TV.

"Я лично не поеду в Венгрию на встречу министров обороны V4 (ср.-чт.). На следующей неделе у них выборы, и мне не к лицу участвовать в кампании там. Я всегда поддерживала V4 и мне очень жаль, что для венгерских политиков дешевая российская нефть важнее украинской крови. Слава Украине!" - написала Чернохова.

Напомним , "Нужно держаться подальше от этой войны": Сийярто отверг критику Зеленского насчет блокирования санкций против РФ и транзита оружия для Украины.

"Надеемся, что Венгрия пересмотрит позицию ради общего мира": МИД Украины отреагировал на заявление Сийярто по поводу транзита оружия и санкций против РФ в сфере энергетики.

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