Глава Минобороны Чехии Чернохова посетила украинских военных на учениях

Об этом чиновник написала в twitter 25 февраля.

"Посещая обучение солдат в Либаве, я получила от молодого солдата, чей брат погиб на фронте, флаг, символизирующий большое мужество украинцев", - написала глава Минобороны.

Также отмечается, что ее настолько тронули слова украинца, что она сдерживала слезы, призналась Чернохова и процитировала солдата.

"Уважаемая министр, позвольте вручить Вам флаг 93-й отдельной мотострелковой бригады. В 2014 году мой погибший брат в составе подразделения "Киборги" защищал Донецкий аэропорт. Погиб в августе 2022 года, защищая восток нашей страны", - приводит она слова бойца.

Командир 93-й бригады сказал о своих бойцах: "Бетон не выдерживает, но люди – да". С июня по декабрь у него была честь защищать независимость Украины в составе этой героической бригады. Бок о бок с собратьями защищал Славянск, Бахмут, Соледар.

Также командир бригады попросил Чернохову принять флаг в подарок как символ несокрушимости украинского народа, как благодарность за помощь, которую Чешская Республика оказывает Украине в борьбе с Российской Федерацией.