Глава Минобороны Чехии Чернохова посетила украинских военных на учениях
Министерству обороны Чехии Яне Черноховой во время посещения украинских военных, проходящих подготовку на одном из полигонов, вручили в подарок флаг боевого подразделения ВСУ как благодарность за большую помощь, которую эта страна оказывает Украине
Об этом чиновник написала в twitter 25 февраля.
"Посещая обучение солдат в Либаве, я получила от молодого солдата, чей брат погиб на фронте, флаг, символизирующий большое мужество украинцев", - написала глава Минобороны.
Также отмечается, что ее настолько тронули слова украинца, что она сдерживала слезы, призналась Чернохова и процитировала солдата.
"Уважаемая министр, позвольте вручить Вам флаг 93-й отдельной мотострелковой бригады. В 2014 году мой погибший брат в составе подразделения "Киборги" защищал Донецкий аэропорт. Погиб в августе 2022 года, защищая восток нашей страны", - приводит она слова бойца.
Командир 93-й бригады сказал о своих бойцах: "Бетон не выдерживает, но люди – да". С июня по декабрь у него была честь защищать независимость Украины в составе этой героической бригады. Бок о бок с собратьями защищал Славянск, Бахмут, Соледар.
Также командир бригады попросил Чернохову принять флаг в подарок как символ несокрушимости украинского народа, как благодарность за помощь, которую Чешская Республика оказывает Украине в борьбе с Российской Федерацией.
- 19 февраля министр промышленности и торговли Йозеф Сикелла сообщил , что в январе Чехия обошлась без российского газа, результатом чего стало падение цен и увеличение запасов топлива.
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