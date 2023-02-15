Глава минобороны Британии Уоллес заявил, что в Украине привлечено 97% всей российской армии
Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что в войне в Украине задействовано 97% всей армии РФ. При этом истощение вражеских войск – на уровне Первой мировой войны
Об этом пишет BBC .
Комментируя наступательную стратегию Москвы, Уоллес заявил, что Россия не смогла собрать единую силу, чтобы "пробить" оборону Украины. Скорее, "мы просто видели усилия, направленные на продвижение вперед". Это дорого обошлось российской армии, отметил глава оборонного ведомства Британии.
"По нашим оценкам, 97% российской армии, всей российской армии находится в Украине", – заявил британский министр.
По его словам, помогая Украине победить Россию в Украине, Запад укрепляет безопасность дома.
"Если 97% российской армии сейчас находятся в Украине, с очень высоким уровнем оттока личного состава, потенциально их боеспособность снижена на 40%, а почти две трети танков уничтожены или разбиты, это имеет прямое влияние на безопасность Европы" - сказал он.
"Я думаю, что то, что делает Россия, пытаясь продвигаться вперед, она делает почти на уровне Первой мировой войны, с уровнем истощения и с измеряемыми метрами, а не километрами показателями успеха", - добавил Воллес.
При этом он считает российских лидеров оторванными от реальности.
- В конце января полковник Сергей Череватый говорил, что за два месяца боев на Бахмутском направлении русская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах.
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