Об этом сообщает Reuters.

Как известно, популярность Уоллеса значительно возросла после его активных действий, направленных на помощь и поддержку Украины. Его считали основным претендентом на должность премьер-министра, которую уволил Борис Джонсон.

"Я сидел с ней в кабинете министров, на двусторонних встречах и международных саммитах. Она стоит на своем. Больше всего она честна в своих высказываниях и говорит то, что думает", — сообщил глава минобороны в Times.

Уоллес также назвал Трасс "аутентичной" и "прямолинейной".

Как отмечает Reuters, приверженность министра обороны может оказать положительный эффект на популярность Лиз Трасс.

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