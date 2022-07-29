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Глава минобороны Британии Уоллес поддержал кандидатуру Трасс на должность премьера страны

29 июля, 2022 пятница
13:40
Мир

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, считавшийся фаворитом в погоне за пост премьера страны, поддержал кандидатуру министра иностранных дел Лиз Трасс

Об этом сообщает Reuters.

Как известно, популярность Уоллеса значительно возросла после его активных действий, направленных на помощь и поддержку Украины. Его считали основным претендентом на должность премьер-министра, которую уволил Борис Джонсон.

"Я сидел с ней в кабинете министров, на двусторонних встречах и международных саммитах. Она стоит на своем. Больше всего она честна в своих высказываниях и говорит то, что думает", — сообщил глава минобороны в Times.

Уоллес также назвал Трасс "аутентичной" и "прямолинейной".

Как отмечает Reuters, приверженность министра обороны может оказать положительный эффект на популярность Лиз Трасс.

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