Глава минкульта Германии высказалась против бойкота российской культуры
Государственный министр культуры и СМИ Германии Клаудия Рот выступила против того, чтобы бойкотировать российскую культуру на фоне полномасштабного наступления России на Украину
Об этом пишет Tagesschau.
Отмечается, что министр не верит в "культурный бойкот всего, что является российским".
"Русский язык не является собственностью Путина", - подчеркнула она.
По словам Рот, существует "другая Россия" в лице правозащитников, авторов, диссидентов, молодого поколения, а также представителей ЛГБТ- и экологического движений, подвергающихся массовым преследованиям.
"Культурный бойкот ударит именно по этим критическим голосам против Путина. Важно сделать так, чтобы эти голоса были услышаны, и осторожно поддерживать их в России, чтобы не подвергать опасности еще больше", - считает Рот.
- В сентябре Папа Римский Франциск подчеркнул , что российская культура имеет красоту, большую глубину и не следует ее стирать из-за политических проблем.
- Также впоследствии экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал неоднозначное заявление, отметив , что только дурак не будет восхищаться российской цивилизацией. Он признался, что восхищается российской культурой, несмотря на военную агрессию.
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