Глава минкульта Германии высказалась против бойкота российской культуры

Об этом пишет Tagesschau.

Отмечается, что министр не верит в "культурный бойкот всего, что является российским".

"Русский язык не является собственностью Путина", - подчеркнула она.

По словам Рот, существует "другая Россия" в лице правозащитников, авторов, диссидентов, молодого поколения, а также представителей ЛГБТ- и экологического движений, подвергающихся массовым преследованиям.

"Культурный бойкот ударит именно по этим критическим голосам против Путина. Важно сделать так, чтобы эти голоса были услышаны, и осторожно поддерживать их в России, чтобы не подвергать опасности еще больше", - считает Рот.