Глава Минфина назвал вероятный курс доллара в Украине в 2024 году
Минфин беспокоит укрепление гривны. Очевидно, курс доллара в Украине в 2024 году пересечет отметку 41,4 грн, что скажется на экспорте
Об этом глава Минфина Сергей Марченко сказал на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией "EBA Global Outlook: Новая экономика Украины", передает Интерфакс-Украина .
"Нас беспокоит укрепление гривни. У нас нет никаких фундаментальных факторов для этого. Это минус, о котором мы общаемся с НБУ и МВФ. Это минус для экспортеров. На следующий год предполагаем курс 41,4 грн/$1", - сказал министр и объяснил , что речь идет о прогнозе Минэкономики и других уполномоченных структур, на которые ориентируется Минфин.
По его словам, речь идет о среднегодовом курсе.
Марченко добавил, что "экспорт не растет вообще", в то время как ситуация с импортом обратная.
В госбюджете-2024 планируется заложить курс доллара на уровне 41,4 грн. Об этом говорится в инструкции по подготовке бюджетных запросов на следующий год, ранее обнародованной Министерством финансов. На 2025 год предусмотрен рост до 44,5 грн. за доллар. Проект госбюджета правительство должно принять до 15 сентября. В нем приоритетом остается сектор безопасности и обороны.
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