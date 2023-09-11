Глава Минфина назвал вероятный курс доллара в Украине в 2024 году

Об этом глава Минфина Сергей Марченко сказал на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией "EBA Global Outlook: Новая экономика Украины", передает Интерфакс-Украина .

"Нас беспокоит укрепление гривни. У нас нет никаких фундаментальных факторов для этого. Это минус, о котором мы общаемся с НБУ и МВФ. Это минус для экспортеров. На следующий год предполагаем курс 41,4 грн/$1", - сказал министр и объяснил , что речь идет о прогнозе Минэкономики и других уполномоченных структур, на которые ориентируется Минфин.

По его словам, речь идет о среднегодовом курсе.

Марченко добавил, что "экспорт не растет вообще", в то время как ситуация с импортом обратная.

В госбюджете-2024 планируется заложить курс доллара на уровне 41,4 грн. Об этом говорится в инструкции по подготовке бюджетных запросов на следующий год, ранее обнародованной Министерством финансов. На 2025 год предусмотрен рост до 44,5 грн. за доллар. Проект госбюджета правительство должно принять до 15 сентября. В нем приоритетом остается сектор безопасности и обороны.