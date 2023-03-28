Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Глава Минэнерго Галущенко призвал мир распространить санкции на ядерную отрасль РФ

Глава Минэнерго Галущенко призвал мир распространить санкции на ядерную отрасль РФ

28 мартa, 2023 вторник
23:43
война с Россией

Мировому сообществу необходимо ввести санкции против ядерной промышленности РФ, оно не должно получать сверхприбыли, идущие на финансирование войны против Украины

Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил в интервью Bloomberg, сообщает РБК-Украина.

"Украина стремится к усилению санкций Запада в отношении России, в частности, их расширение на российскую ядерную отрасль. Мы понимаем трудности, сопровождающие этот процесс, но нам нужно начать его прямо сейчас", - сказал Галущенко.

Министр подчеркнул, что страна-агрессор не должна получать сверхдоходы и тратить их на финансирование армии, которая будет вести войну с Украиной.

"Важность санкций заключается не в самом факте их наличия – санкции должны быть эффективными. Если санкции позволяют россиянам зарабатывать, то эти деньги они используют на производство оружия, из которого убивают больше украинцев. Надо признать существование этого очевидного круга. Поэтому наша задача – не дать им избегать санкций", – отметил Галущенко.

  • Напомним, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российской атомной отрасли.
Экономика
ядерная программа
санкции против России
Читайте также:
Дмитро Пєсков
28 мартa, 2023 вторник
Песков в неформальном разговоре с элитой РФ заявлял, что война в Украине надолго, – The Guardian
Путін Гаага
Автор Антин Борковский
26 мартa, 2023 воскресенье
Как военный преступник Путин не может подписать мирный договор, - Фейгин
Генерал Марк Міллі
28 мартa, 2023 вторник
"Пентагон разработал несколько вариантов": генерал Милли пообещал, что США не допустят создания ядерного оружия Ираном
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.73
    Покупка 37.73
    Продажа 38.55
  • EUR
    Покупка 40.36
    Продажа 41.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
29 мартa
00:06
На боевом задании погиб пилот истребителя Денис Кирилюк – кавалер ордена "За мужество"
2023, вторник
28 мартa
23:10
В России задержали чиновника Росгвардии из-за поставок неисправного оружия на 400 млн рублей
23:07
Украина будет иметь очень хорошие шансы на успех, - глава Пентагона Остин о контрнаступлении ВСУ
22:42
"Россия ежедневно обстреливает границы, но жизнь возвращается и восстановление продолжается": Зеленский о визите на Сумщину
22:01
РФ не может достроить атомный ледокол – разбомбила завод в Краматорске, который производил уникальные детали
21:44
Обзор
Путин готовит Россию к "вечной войне", РФ импортирует из Китая компоненты для бронежилетов, украинские беженцы не спешат возвращаться из Польши. Мировые СМИ об Украине 28 марта
21:40
ЕС планирует разработать многоязычный искусственный интеллект для оборонных нужд, - Euractiv
21:39
Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа
21:11
США не будут предоставлять РФ данные о своих ядерных силах после демарша Москвы относительно Договора СНВ
21:05
"Мирные предложения Китай пусть обсуждает с Украиной": Сунак призвал Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским
20:42
Россия назвала неприемлемыми условия МОК о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям
20:29
Украинцы могут получить грант от государства на сад или теплицу. Подробности
20:18
В Нежине переименовали улицу в честь расстрелянного россиянами Александра Мациевского
20:03
OPINION
Почему украинской литературе не хватает интересных историй
20:00
Игнат: ВСУ уже ликвидировали более 1,5 тыс. российских беспилотников "Орлан-10"
20:00
Обзор
Победные новости 398-го дня войны: к бою готовы три роты ударных дронов, под Мелитополем снова взрывы, а Франция удваивает поставки снарядов
20:00
В Хмельницкой области перевернулся автобус с 25 пассажирами: троих травмированных госпитализировали в реанимацию
19:25
Силы обороны отразили 24 атаки врага на четырех основных направлениях боев, - Генштаб
19:24
Обновлено
Под Мелитополем взорвана подстанция, - мэр Федоров
19:20
МОК не определился с допуском атлетов из РФ и Белоруссии к Олимпиаде
19:19
Изменение маршрутов дронов США над Черным морем ограничило сбор разведданных, связанных с войной РФ в Украине, - CNN
18:50
Журналисты требуют от власти отменить списки медиа, которые могут работать в "красных" зонах
18:50
В Польше задержаны трое российских шпионов
18:37
Первые три ударные роты дронов полностью укомплектованы и готовы к бою, - министр Федоров
18:17
Желто-голубой и с надписью "Слава Украине": в России сообщили о беспилотнике, обнаруженном вблизи путей в Новой Москве
18:15
ПЦУ создала организацию "Почаевская Свято-Успенская лавра" и призвала к единению монахов Киево-Печерской лавры
18:07
Компания Walt Disney увольняет 7 тыс. работников
18:02
OPINION
Преступление в Верхних Воротах: многим паски в этом году станут поперек горла
18:00
В России и на временно оккупированных территориях Украины находятся 4390 воспитанников специальных заведений
17:41
Польша ужесточит санкции в отношении Беларуси из-за вероятного размещения на ее территории ядерного оружия РФ
17:41
В апреле будет осуществлен перерасчет пенсий для 600 тыс. украинцев: кого коснется
17:31
Пираты в Гвинейском заливе захватили датский корабль
17:28
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:22
Зеленский посетил Сумщину: проверил работу ДПСУ на границе с РФ, вручил награды защитникам Тростянца и Ахтырки
17:21
У более 80% украинцев знакомые или друзья выехали за границу после 24 февраля 2022 года - опрос
17:18
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Богодухову на Харьковщине
17:14
Вступление Украины в НАТО и ЕС гарантирует безопасность европейского континента на десятилетия, - Кулеба
17:13
Песков в неформальном разговоре с элитой РФ заявлял, что война в Украине надолго, – The Guardian
17:07
Россия находится в процессе передачи председательства в Арктическом совете Норвегии, - Bloomberg
16:54
Франция вдвое увеличит поставки Украине 155-мм снарядов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV