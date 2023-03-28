Глава Минэнерго Галущенко призвал мир распространить санкции на ядерную отрасль РФ
Мировому сообществу необходимо ввести санкции против ядерной промышленности РФ, оно не должно получать сверхприбыли, идущие на финансирование войны против Украины
Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил в интервью Bloomberg, сообщает РБК-Украина.
"Украина стремится к усилению санкций Запада в отношении России, в частности, их расширение на российскую ядерную отрасль. Мы понимаем трудности, сопровождающие этот процесс, но нам нужно начать его прямо сейчас", - сказал Галущенко.
Министр подчеркнул, что страна-агрессор не должна получать сверхдоходы и тратить их на финансирование армии, которая будет вести войну с Украиной.
"Важность санкций заключается не в самом факте их наличия – санкции должны быть эффективными. Если санкции позволяют россиянам зарабатывать, то эти деньги они используют на производство оружия, из которого убивают больше украинцев. Надо признать существование этого очевидного круга. Поэтому наша задача – не дать им избегать санкций", – отметил Галущенко.
- Напомним, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российской атомной отрасли.
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