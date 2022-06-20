Глава МИДа Польши считает кандидатство Украины в ЕС "решенным делом"

Об этом глава польского внешнеполитического ведомства заявил после встречи министров иностранных дел стран ЕС.

"Состоялась дискуссия о статусе кандидата для Украины, и в результате сейчас трудно предположить, что Украине этот статус не предоставят. В этом отношении действительно было согласие. Похоже, это дело уже решенное", - сказал Збигнев Рау после встречи в Люксембурге.

"Мы не услышали никаких возражений на этой встрече", – констатировал он.

20 июня в эфире Еспресо Жигимантас Павилионис, литовский дипломат, председатель комитета по международным делам сейма Литвы заметил по опыту Литвы, что, имея границу со страной, угрожающей уничтожением, нельзя быть обычным государством, нужно стать самым сильным.

17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Также такой статус дали и Молдове. Грузии предоставили только "европейскую перспективу". Окончательное решение лидеры европейских стран примут на саммите 23-24 июня.

15 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил , что наша страна близка к статусу "кандидат в ЕС" как никогда раньше.

13 июня заместитель главы Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова выразила мнение , что вступление Украины в ЕС должно занять не десятилетия, а годы.

11 июня Еврокомиссия приняла решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но выдвинут условия, связанные с укреплением судебной реформы и антикоррупционного законодательства.

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