Глава МИДа Германии Маас заявил, что Китай и РФ поставляют свои вакцины для достижения политических целей
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас обвинил Китай и Россию в привязке поставок вакцин против коронавируса к политическим требованиям
Об этом сообщает AP .
Маас заявил, что и Россия, и Китай публично способствовали доставке вакцин в другие страны, но преследовали другие цели.
"Мы отмечаем, в частности с Китаем, что поставки использовались для выдвижения политических требований странам", - сказал он.
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По его мнению, Запад должен обеспечить альтернативу для таких стран.
"Этой альтернативой являются вакцины, которые мы имеем в наличии, россияне и китайцы не смогут продолжать проводить свою дипломатию через вакцины для усиления своего влияния", - подытожил Маас.
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