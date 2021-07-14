Глава МИДа Германии Маас заявил, что Китай и РФ поставляют свои вакцины для достижения политических целей

Об этом сообщает AP .

Маас заявил, что и Россия, и Китай публично способствовали доставке вакцин в другие страны, но преследовали другие цели.

"Мы отмечаем, в частности с Китаем, что поставки использовались для выдвижения политических требований странам", - сказал он.



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По его мнению, Запад должен обеспечить альтернативу для таких стран.

"Этой альтернативой являются вакцины, которые мы имеем в наличии, россияне и китайцы не смогут продолжать проводить свою дипломатию через вакцины для усиления своего влияния", - подытожил Маас.