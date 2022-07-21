Об этом сообщает Index.hu.



В рамках своего визита в Москву министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто встретится с вице-премьер-министром РФ по вопросам энергетики Александром Новаком, вице-премьер-министром РФ по промышленности и торговле Денисом Мантуровым и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В официальном сообщении спикер венгерского министра иностранных дел Мате Пачолай отметил, что для обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии правительство решило дополнительно закупить у России 700 млн кубометров природного газа в дополнение к объемам, предусмотренным долгосрочными контрактами.

По словам Пачолайя, после переговоров Сийярто и Лавров проведут совместную пресс-конференцию.

Напомним, 14 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил , что страна не поддержит введение санкций против Газпрома и Газпромбанка.

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