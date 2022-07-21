Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву договариваться о покупке дополнительных объемов газа
Министр иностранных дел Петер Сийярто прибыл в Россию на переговоры, по итогам которых позже будет проведена совместная с МИД РФ пресс-конференция
Об этом сообщает Index.hu.
В рамках своего визита в Москву министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто встретится с вице-премьер-министром РФ по вопросам энергетики Александром Новаком, вице-премьер-министром РФ по промышленности и торговле Денисом Мантуровым и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
В официальном сообщении спикер венгерского министра иностранных дел Мате Пачолай отметил, что для обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии правительство решило дополнительно закупить у России 700 млн кубометров природного газа в дополнение к объемам, предусмотренным долгосрочными контрактами.
По словам Пачолайя, после переговоров Сийярто и Лавров проведут совместную пресс-конференцию.
- Напомним, 14 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил , что страна не поддержит введение санкций против Газпрома и Газпромбанка.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 38.13
-
EUR
Покупка 37.06Продажа 38.53
- Актуальное
- Важное