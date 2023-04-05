Глава МИД Венгрии Сийярто назвал возможное членство Украины в НАТО неприемлемым
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал возможное членство Украины в НАТО неприемлемым. Он пообещал сделать все, чтобы Альянс не стал стороной конфликта с Россией
Об этом он сказал 5 апреля в Брюсселе.
По словам Сийярто, говорить о членстве Украины в НАТО "совершенно нереально".
Министр заявил, что решение о том, что Организация Североатлантического договора не является стороной войны в Украине, должно выполняться и дальше. Венгрия будет делать все, чтобы предотвратить возможный прямой конфликт между НАТО и Россией, подчеркнул дипломат.
"Все, что угрожает тем, что НАТО может стать частью этой войны, для нас неприемлемо", - сказал он.
- Ранее Сийярто заявил , что присутствие главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на встрече членов НАТО нарушает принцип единства Альянса.
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