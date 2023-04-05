Об этом он сказал 5 апреля в Брюсселе.

По словам Сийярто, говорить о членстве Украины в НАТО "совершенно нереально".

Министр заявил, что решение о том, что Организация Североатлантического договора не является стороной войны в Украине, должно выполняться и дальше. Венгрия будет делать все, чтобы предотвратить возможный прямой конфликт между НАТО и Россией, подчеркнул дипломат.

"Все, что угрожает тем, что НАТО может стать частью этой войны, для нас неприемлемо", - сказал он.