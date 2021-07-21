Глава МИД Венгрии Сийярто 22 июля посетит зону ООС
Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 22 июля посетит Украину с рабочим визитом
Об этом говорится в анонсе МИД Украины.
Министры Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто проведут переговоры.
Темы: ситуация с безопасностью в регионе, урегулирование войны с РФ, взаимодействие с Советом Европы, вопросы отношений Украины и Венгрии.
По итогам переговоров министры подпишут двусторонние соглашения.
Они также поедут на линию разграничения в зоне ООС, где ознакомятся с ситуацией.
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