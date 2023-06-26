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Глава МИД Венгрии Сиярто заявил, что Украина не отвечает условиям членства в ЕС

26 июня, 2023 понедельник
15:57
Мир

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Украина не отвечает условиям членства в ЕС из-за якобы нарушений прав национальных меньшинств на Закарпатье

Об этом он сказал 26 июня на заседании Совета Министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

"По его мнению, неприемлемо то, что правительство Киева, которое ожидает членства в ЕС, внесло крупнейшее финансовое учреждение Венгрии в "черный список". Петер Сиярто сказал, что он указал другим министрам иностранных дел ЕС, что они должны предъявить требование Украине , чтобы OTP изъяли из реестра", - отмечает венгерское издание.

Сиярто заявил, что Венецианская комиссия пришла к выводу о притеснениях венгерского меньшинства в Закарпатье, поэтому, по его мнению, "Киев даже не отвечает условиям членства в ЕС".

Ранее Венгрия блокировала 11 пакет санкций против РФ.

11-й пакет санкций против РФ должны были принять до конца мая, однако Будапешт потребовал исключить из перечня три венгерские компании. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил , что из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в список спонсоров войны Будапешту будет трудно договориться с Евросоюзом о новых санкциях против РФ.

21 июня послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России, предусматривающий устранение лазейок, помогающих оккупантам обходить ранее наложенные ограничения. Венгрия поддержала пакет ограничений, но заявила, что вернется к вопросу исключения своего банка из "черного списка", в частности, обсуждая новый транш ЕС для Украины из Европейского фонда мира.

Новый пакет санкций против РФ вступил в силу 23 июня.

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