Глава МИД Венгрии Сиярто призвал ЕС отказаться от новых санкций против РФ
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что введение Евросоюзом нового пакета санкций против России усугубит энергетический кризис
Об этом сообщает Reuters .
По его словам, ЕС следует отказаться от восьмого пакета санкций против РФ, поскольку это лишь усугубит энергетический кризис в Европе.
"ЕС следует прекратить упоминать о восьмом пакете санкций, прекратить сигнализировать о мерах, которые приведут лишь к дальнейшему обострению кризиса энергоснабжения", - сказал Сиярто.
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