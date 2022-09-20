Об этом сообщает Reuters .

По его словам, ЕС следует отказаться от восьмого пакета санкций против РФ, поскольку это лишь усугубит энергетический кризис в Европе.

"ЕС следует прекратить упоминать о восьмом пакете санкций, прекратить сигнализировать о мерах, которые приведут лишь к дальнейшему обострению кризиса энергоснабжения", - сказал Сиярто.

15 сентября большинство депутатов Европарламента осудило попытки правительства Виктора Орбана подорвать основы демократии в Венгрии и призвала урезать ей финансирование. Орбан назвал призыв Европарламента "несмешной шуткой".

18 сентября уже Европейская комиссия рекомендовала заморозить выплату Венгрии на 7,5 млрд евро из-за нарушения принципов верховенства права.

19 сентября в Кремле заявили, что удовлетворены "суверенной позицией" Венгрии в ЕС.

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