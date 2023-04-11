Глава МИД Венгрии прибыл в Москву
Во вторник, 11 апреля, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву с официальным визитом. С россиянами чиновник будет говорить о сотрудничестве в области энергетики
Об этом сообщил глава МИД Венгрии в facebook.
"Благодаря мягкой зиме, оставшейся позади, Европа выжила с точки зрения энергообеспечения. Однако из-за радикального роста спроса на энергию в перезапускаемой экономике Китая и чрезвычайно медленных темпов развития европейской энергетической инфраструктуры настоящей проблемой станет следующая зима", - написал Сийярто.
По словам чиновника, безопасность энергоснабжения Венгрии требует бесперебойной поставки газа, сырой нефти и ядерного топлива. Для того чтобы обеспечить выполнение этих условий, он решил поехать в Москву.
"Дело не в политических вкусах, а в физике. Сегодня в Москве мы обсудим важнейшие вопросы сотрудничества, необходимые для безопасности энергоснабжения Венгрии: сначала с российским вице-премьер-министром по вопросам энергетики Александром Новаком, а затем с генеральным директором РосатомаАлексеем Лихачевым", - сообщил глава МИД.
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал возможное членство Украины в НАТО неприемлемым. Он пообещал сделать все, чтобы Североатлантический союз не стал стороной конфликта с Россией.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил , что страна не будет участвовать в проекте Европейского Союза по совместной закупке 1 миллиона боеприпасов для Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.25
Покупка 37.25Продажа 38.06
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.09
- Актуальное
- Важное