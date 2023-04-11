Об этом сообщил глава МИД Венгрии в facebook.

"Благодаря мягкой зиме, оставшейся позади, Европа выжила с точки зрения энергообеспечения. Однако из-за радикального роста спроса на энергию в перезапускаемой экономике Китая и чрезвычайно медленных темпов развития европейской энергетической инфраструктуры настоящей проблемой станет следующая зима", - написал Сийярто.

По словам чиновника, безопасность энергоснабжения Венгрии требует бесперебойной поставки газа, сырой нефти и ядерного топлива. Для того чтобы обеспечить выполнение этих условий, он решил поехать в Москву.

"Дело не в политических вкусах, а в физике. Сегодня в Москве мы обсудим важнейшие вопросы сотрудничества, необходимые для безопасности энергоснабжения Венгрии: сначала с российским вице-премьер-министром по вопросам энергетики Александром Новаком, а затем с генеральным директором РосатомаАлексеем Лихачевым", - сообщил глава МИД.