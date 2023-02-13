Глава МИД Венгрии прибыл в Беларусь, потому что "каналы коммуникации должны быть открытыми"
В понедельник, 13 февраля, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто прибыл в Беларусь для переговоров с главой МИД республики Сергеем Алейником
Об этом сообщает МИД Беларуси.
Отмечается, что Сиярто также встретится с министром экономики Беларуси Александром Червьяковым.
Сам Сиярто заявил, что будет представлять "позицию мира" на сегодняшних переговорах с Беларусью. В своем facebook он написал, что Венгрия ожидает, что "все члены международного общества будут действовать ради мира и будут избегать действий, которые могут привести к продолжению или эскалации войны".
"Я также буду представлять эту позицию мира на моих сегодняшних переговорах в Минске. Очевидно, многие не поймут этот визит, но наша позиция четкая: каналы коммуникации должны быть открытыми. Если бы мы не действовали таким образом, я бы не смог донести призыв к миру сегодня", - говорится в сообщении.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в телефонном разговоре с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу сообщил, что он против запрета шенгенских виз для россиян.
- Петер Сиярто также обратился к ЕС с требованием гарантировать, что российская атомная энергетика не будет подвергнута санкциям.
- Позже глава МИД Венгрии заявил, что введение Евросоюзом нового пакета санкций против России усугубит энергетический кризис.
- 23 сентября Петер Сиярто встретился в Нью-Йорке с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил, что не поддерживает новые санкции Евросоюза.
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