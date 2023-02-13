Об этом сообщает МИД Беларуси.

Отмечается, что Сиярто также встретится с министром экономики Беларуси Александром Червьяковым.

Сам Сиярто заявил, что будет представлять "позицию мира" на сегодняшних переговорах с Беларусью. В своем facebook он написал, что Венгрия ожидает, что "все члены международного общества будут действовать ради мира и будут избегать действий, которые могут привести к продолжению или эскалации войны".

"Я также буду представлять эту позицию мира на моих сегодняшних переговорах в Минске. Очевидно, многие не поймут этот визит, но наша позиция четкая: каналы коммуникации должны быть открытыми. Если бы мы не действовали таким образом, я бы не смог донести призыв к миру сегодня", - говорится в сообщении.